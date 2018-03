Sij Acroni Jesenice - Ritten 2:3 (0:0, 2:0, 0:2; 0:1)

Jesenice, 28. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so izgubili četrto polfinalno tekmo alpske lige. V Podmežakli so po podaljšku klonili proti Rittnu z 2:3 (0:0, 2:0, 0:2; 0:1) in južnotirolska ekipa je skupno slavila s 3:1 v zmagah ter se uvrstila v finale. Za Jeseničane sta danes zadela Miha Logar (23.) in Gašper Glavič (36.).