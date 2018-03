Koalicija za sprejem že usklajenih vladnih zakonov

Ljubljana, 28. marca - Koalicija se je danes dogovorila, da bodo vse predloge zakonov, ki so jih uskladili in jih je vlada posredovala v DZ, poskušali spraviti skozi postopek in jih sprejeti. Tako je pričakovati, da bodo prihodnji teden vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali vse te zakone, je dejala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer.