Na avstrijskem Koroškem dogovor o vladni koaliciji

Celovec, 28. marca - Koroški socialdemokrati (SPÖ) in ljudska stranka (ÖVP) so danes sklenili dogovor o koaliciji. V deželni vladi v Celovcu bo sedem ministrov, pet iz vrst socialdemokratov in dva iz ljudske stranke, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vlada naj bi prisegla 12. aprila.