Postojnski svetniki niso razpravljali o županovem prometnem prekršku

Postojna, 28. marca - Že pred sprejemanjem dnevnega reda izredne seje se svetniki Občine Postojna niso strinjali z vsemi točkami. Tako so izglasovali umik točke, pri kateri so predlagatelji želeli razpravljati o vplivu vožnje pod vplivom alkohola župana Igorja Marentiča na izvrševanje funkcije oz. opravljanje nalog župana in zavajanju javnosti.