SD po Sloveniji že predstavlja kandidate za poslance

Ljubljana, 28. marca - V koalicijski SD so po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja pripravljeni na državnozborske volitve in te dni na terenu že predstavljajo svoje kandidate za poslance po tistem, ko je predsedstvo stranke ta mesec sprejelo predlog kandidatne liste za prihajajoče volitve. Nekateri kandidati in kandidatke so se v svojih lokalnih okoljih že predstavili.