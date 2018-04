Na letošnji Briški poroki si bosta obljubila zvestobo Miha Vodičar in Kristina Pangos

Dobrovo, 2. aprila - Goriška Brda so ena izmed vse bolj prepoznavnih poročnih destinacij v Sloveniji. K temu je pripomogla tudi prireditev Briška poroka, ki jo bodo letos pripravili že sedmič zapored. Na letošnjo prireditev se je prijavilo 46 parov, med njimi so bili tudi štirje pari iz tujine. Na Briški poroki se bosta letos poročila Miha Vodičar in Kristina Pangos.