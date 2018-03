Obrtniki na pogovoru pri Pahorju o priložnostih in izzivih

Ljubljana, 28. marca - Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači gostil predstavnike malega gospodarstva, obrti in podjetništva. Ti so izrazili zadovoljstvo nad takšnim srečanjem, ki ga je Pahor pripravil prvič, gostitelju pa so predstavili svoj pogled na priložnosti in izzive malega gospodarstva. Pozvali so predvsem k zmanjšanju birokracije.