Majcnova z župani občin v TNP o številnih še odprtih težavah

Bohinj, 28. marca - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je danes v Bohinju sestala s predstavniki Triglavskega narodnega parka in parkovnih občin. Medtem ko je Majcnova izpostavila, da so v njenem mandatu izpeljali nekatere zakonske spremembe, sprejeli načrt upravljanja in imenovali direktorja zavoda, pa so župani znova opozorili na številne probleme.