Bruselj predlagal načrt za izboljšanje vojaške mobilnosti

Bruselj, 28. marca - Evropska komisija je danes predlagala načrt za izboljšanje mobilnosti vojakov in njihove opreme po EU, na primer z utrditvijo mostov. To je eden od prednostnih projektov v okviru novega obrambnega sodelovanja in s tem pri gradnji obrambne unije. Cilj je zagotoviti hitrejše in učinkovitejše odzivanje unije na notranje in zunanje krize.