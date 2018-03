Pogrešana najstnika umrla v prometni nesreči

Novo mesto, 28. marca - Pogrešana najstnika, 19-letno Patricijo Blatnik iz Primče vasi pri Zagradcu in 17-letnega Žigo Škufco s Hriba pri Hinjah v občini Žužemberk, ki so ju svojci pogrešali od sobote zvečer, so danes našli mrtva. Prve ugotovitve kažejo, da je šlo za prometno nesrečo, njun avtomobil so našli v reki Krka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.