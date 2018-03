Ob dnevu klavirja v Kinu Šiška Peter Broderick in Rok Zalokar

Ljubljana, 29. marca - Današnji mednarodni dan klavirja bodo v CUK Kino Šiška obeležili z nastopom ameriškega multiinstrumentalista in skladatelja Petra Brodericka, ki bo v Ljubljani predstavil svoj najnovejši album All Together Again. Praznovanje bo s solo premiero na velikem odru uvedel priznani slovenski skladatelj in pianist Rok Zalokar.