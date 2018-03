Čas je za celomesečni klubski festival Orto fest in iskanje ljubezni

Ljubljana, 29. marca - V ljubljanskem Orto baru se bo zvečer z nastopom slovenskega glasbenika Hama in njegove skupine Tribute 2 Love začel klubski festival Orto fest. Festival letos praznuje 19 let in bo vse do 28. aprila, ko bo na zaključnem večeru nastopil Omar Naber z bandom, bogatil kulturni utrip prestolnice. Med nastopajočimi je sedem tujih imen.