V Muzeju sodobne umetnosti umetniški valovi Milenka Matanoviča

Ljubljana, 28. marca - V Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi bodo v četrtek odprli razstavo ob 50-letnici umetniškega delovanja Milenka Matanoviča. Po Marku Pogačniku in Andražu Šalamunu bo to tretja samostojna predstavitev člana nekdanje umetniške skupine OHO. Z naslovom Valovi želi Matanovič namigniti na "valove v svojem delovanju". Na ogled bo do 24. junija.