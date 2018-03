Kovačič: Referendumski cirkus bomo vrteli do onemoglosti

Ljubljana, 28. marca - Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič se je že pritožil zoper sklep Državne volilne komisije o datumu ponovljenega glasovanja. Če s pritožbo in poznejšim referendumom ne bi uspeli, ostaja možnost pritožbe na rezultat, je dejal Kovačič in napovedal, da bodo "cirkus vrteli do onemoglosti, da se bo neizvajanje zakona podaljševalo".