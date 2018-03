Smučišča zadovoljna z obiskom, v Kranjski Gori rekorden (tema)

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Bovec/Kranjska Gora, 31. marca - Večja slovenska smučišča so zadovoljna z obiskom v iztekajoči se zimski sezoni. Med drugim so rekorden obisk v obdobju od osamosvojitve države zabeležili v Kranjski Gori. Glede na veliko količino snega bodo predvidoma vse do prvih dni maja obratovale naprave na Kaninu in Voglu, medtem pa se vsa smučišča že intenzivno pripravljajo na poletno sezono.