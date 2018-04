Z natečajem iščejo sodobne inovativne izdelke na temeljih dediščine

Slovenj Gradec, 1. aprila - Koroška galerija likovnih umetnosti bo junija gostila bienalno razstavo domačih in umetnostnih obrti. Kot del te načrtuje razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih slovenske kulturne dediščine, izdelke za to razstavo pa organizatorji iščejo s pomočjo natečaja. Objavila ga je Mestna občina Slovenj Gradec in traja do 10. maja.