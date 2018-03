Na skupinski razstavi v New Yorku tudi slovenska umetnica Barbara Demšar

New York, 29. marca - V Galeriji Agora v soseski Chelsea v New Yorku bodo 5. aprila odprli mednarodno skupinsko razstavo Nebo in zemlja. Na njej se bo predstavilo štirinajst umetnikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem lepote tako v sublimnem kot v vsakdanjem življenju. Med njimi bo tudi slovenska umetnica Barbara Demšar.