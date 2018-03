Do konca leta bo vzpostavljenih še deset kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za delo in služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta se odločila za razširitev programa kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Z dodatnimi 900.000 evri bo tako do konca leta omogočena vzpostavitev še desetih kompetenčnih centrov, je danes povedala ministrica za delo Anja Kopač Mrak.