Znanstveniki razkrili "temno plat" igrač za otroško kopel

Ženeva, 28. marca - Znanstvena radovednost ne pozna meja - skupina švicarskih in ameriških znanstvenikov se je tako potopila v raziskovanje "temne plati" gumijastih račk in drugih mehkih plastičnih igračk, ki jih v svojo kopel radi povabijo zlasti malčki. Glede na njihove ugotovitve zagotavljajo idealne pogoje za razvoj bakterij in plesni.