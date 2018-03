Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi letos nagradil diplomska, magistrska in doktorska dela

Ljubljana, 28. marca - Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bo letos na podlagi 16. natečaja urada za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu podelil pet nagrad in dve posebni nagradi za diplomska dela nižje stopnje bolonjskega študija. Podelitev nagrad bo 18. aprila v Ljubljani.