Premier Cerar odhaja na uradni obisk v Makedonijo

pripravil Matej Luzar

Skopje, 2. aprila - Premier Miro Cerar se bo v torek in sredo na povabilo makedonskega kolega Zorana Zaeva mudil na uradnem obisku v Makedoniji. Namen obiska je potrditev tradicionalno dobrih in prijateljskih odnosov med državama, krepitev gospodarskega sodelovanja ter izmenjava mnenj glede evroatlantske perspektive Makedonije in Zahodnega Balkana.