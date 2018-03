V Rusiji dan žalovanja in pogrebi žrtev nedeljskega požara

Moskva, 28. marca - V Rusiji danes žalujejo za žrtvami nedeljskega požara v sibirskem mestu Kemerovo, v katerem je umrlo 64 ljudi, od tega 41 otrok. Na javnih ustanovah so zastave na pol droga, odpovedane so vse javne prireditve, v številnim mestih so se žrtev spomnili z minuto molka. V mestu Kemerovo medtem potekajo pogrebi žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.