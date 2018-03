Vodstvo AZS obsoja uporabo nedovoljenih poživil

Ljubljana, 28. marca - Atletska zveza Slovenije (AZS) odločno obsoja in ima ničelno toleranco do nedovoljenih substanc v atletiki in športu nasploh. Zdravje ljudi je temeljna vrednota, zato nanjo gledamo kot na pravico in hkrati tudi kot na dolžnost športnikov in športnic, je v sporočilu za javnost zapisal predsednik AZS Roman Dobnikar.