Odpoklic polnozrnatih piškotov z ajdo in koščki čokolade Viall

Ljubljana, 28. marca - Podjetje Zupet d.o.o. je iz prodaje odpoklicalo polnozrnate piškote z ajdo in koščki čokolade Viall. Ugotovili so, da izdelek vsebuje mlečne beljakovine, ki na deklaraciji niso navedene. Pri potrošnikih, občutljivih na mlečne beljakovine, lahko pride do alergijske reakcije.