Na severu Italije racije proti domnevnim pripadnikom IS

Torino, 28. marca - Italijanska policija je na severu Italije izvedla 13 hišnih preiskav pri domnevnih pripadnikih skrajne skupine Islamska država (IS). V okviru razširjene protiteroristične akcije so v Torinu tudi aretirali italijanskega državljana maroškega porekla, ki mu prav tako očitajo povezave z IS.