V ligi NHL oddanih pet vstopnic za končnico, negotova usoda Kopitarjevih kraljev

Los Angeles, 28. marca - V severnoameriški hokejski ligi ima svoje lastnike pet vstopnic za končnico prvenstva. V zaključne boje so se že prebili Tampa Bay Lightning in Boston Bruins v vzhodni konferenci ter Nashville Predators, Winnipeg Jets in Vegas Golden Knights na zahodu. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so trenutno na osmem mestu zahoda, kar še zagotavlja končnico.