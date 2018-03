Brazilci boljši od svetovnih prvakov, Rusi slabo proti Francozom

Ljubljana, 27. marca - Poleg prijateljske nogometne tekme med Slovenijo in Belorusijo, ki so jo varovanci Tomaža Kavčiča v Stožicah izgubili z 0:2, je bilo danes na sporedu še nekaj zanimivih dvobojev. Tako so svetovni prvaki Nemci z 0:1 morali priznati premoč Brazilcem, edini gol na tekmi je v 37. minuti dosegel Gabriel Jesus.