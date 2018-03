Mogherinijeva po srečanju z Vučićem: Kar se je zgodilo včeraj, se ne sme ponoviti

Beograd, 27. marca - V Beogradu sta se zvečer nenapovedano sešla srbski predsednik Aleksandar Vučić in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini. V pogovoru je Mogherinijeva izrazila obžalovanje zaradi ponedeljkovih dogodkov na Kosovu in zatrdila, da "kar se je zgodilo včeraj, se ne sme več ponoviti", so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.