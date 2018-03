Državni svet ni sprejel veta na novelo zakona o kmetijstvu

Ljubljana, 27. marca - Državni svet je danes s sedmimi glasovi za in 23 proti zavrnil predlog za odložilni veto na novelo zakona o kmetijstvu. Predlagatelji so očitali, da je zakon ustavno sporen ter da uvaja novo prekarno obliko dela, večina svetnikov pa je ocenila, da bo pomagal preprečevati nepoštene prakse v verigi s hrano in kmetom olajšal sezonska dela.