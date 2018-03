Večer: Najslabša šala (28. 3.)

Maribor, 27. marca - Če se je zadeva izšla na Hrvaškem - in to kljub prvotni zavrnitvi tamkajšnjega regulatorja -, zakaj se ne bi tudi pri nas. Kot da ne bi šlo za javni interes in ustavno pravico državljanov do obveščenosti. Med resnimi mediji, žemljicami in avtomobilskimi karoserijami v Sloveniji pač ni več nobene razlike, v Večeru piše Blaž Petkovič.