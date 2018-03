Goran Janus in zlate sezone OI, SP in svetovnega pokala

Ljubljana, 27. marca - Ljubljančan Goran Janus je na dan, ko je dopolnil oseminštirideset let, po osmih letih končal uspešno vodenje slovenskih smučarskih skokov. Tekmovalci so pod njegovim vodstvom osvojili več kot polovico vseh slovenskih zmag v svetovnem pokalu, podpisan je pod osvojenim velikim kristalnim globusom in olimpijskima kolajnama Petra Prevca.