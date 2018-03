Sosede Afganistana bodo sodelovale za mir

Taškent, 27. marca - Sosednje države Afganistana so se danes dogovorile za tesnejše politično in gospodarsko sodelovanje v prizadevanjih za mir v deželi pod Hindukušem. Na konferenci v uzbekistanski prestolnici Taškent so tudi pozvale afganistanske talibane, naj sprejmejo vabilo vlade v Kabulu na mirovne pogovore, poroča nemška tiskovna agencija dpa.