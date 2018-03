Vreme: Padavine bodo do jutra ponehale

Ljubljana, 27. marca - Ponoči bodo predvsem v zahodni Sloveniji še manjše padavine, ki bodo do jutra ponehale. Zjutraj se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo. V vzhodni Sloveniji in ob morju bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.