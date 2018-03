Svet onkološkega inštituta danes o sanacijskem načrtu

Ljubljana, 28. marca - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana bo danes obravnaval predlog sanacijskega programa, ki ga je pripravila uprava bolnišnice. Vseh 15 bolnišnic, ki so se znašle v sanaciji poslovanja, mora namreč do konca meseca pripraviti sanacijske programe in jih poslati sanacijskemu odboru, ki bdi nad potekom sanacij.