Evropske borze navzgor; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 27. marca - Napetosti v trgovinskem sporu med Kitajsko in ZDA so nekoliko popustile in tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Nafta se je malenkost podražila, tečaj evra pa se je po šibkih konjunkturnih podatkih iz območja evra znižal.