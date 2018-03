Poškodba Maruše Ferk med smukom na Krvavcu

Krvavec, 27. marca - Maruša Ferk se je poškodovala v prvi vožnji smukaške preizkušnje alpskih smučark na Krvavcu za točke Fis in državno prvenstvo. Ferkova je startala kot prva, a se je njena vožnja prehitro končala, saj je padla. Zaradi bolečin v kolenu so Gorenjko prepeljali v dolino ter v ljubljanski klinični center na pregled, kjer so ugotovili poškodbo kolena.