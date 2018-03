New York, 27. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov in tako sledijo pozitivnemu vzdušju, ki se je naselilo na evropske in azijske borze. Vlagatelji so se nekoliko pomirili glede skrbi o morebitni trgovinski vojni med Kitajsko in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.