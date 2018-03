SBI TOP za dobro desetinko odstotka navzdol

Ljubljana, 27. marca - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi se je končal z 0,13-odstotnim padcem indeksa SBI TOP. Promet je dosegel 1,44 milijona evrov, najbolj zanimive pa so bile za vlagatelje delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za 0,31 odstotka, ter delnice Luke Koper, ki so se pocenile za 1,32 odstotka.