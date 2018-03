Mladi novogoriški igralci iščejo Williama

Nova Gorica, 27. marca - V četrtek bo na malem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica zaživela predstava Amaterskega mladinskega odra (AMO) z naslovom Šest oseb išče Williama. Mladi igralci so predstavo pripravili po motivih Shakespearovih del in pod režijskim vodstvom mentoric Tereze Gregorič in Urše Adamič.