Ljubljana, 28. marca - Mineva 150 let od rojstva ruskega pisatelja Maksima Gorkega, snovalca in teoretika socialnega realizma. Med njegovimi avtobiografsko obarvanimi deli so znani romani Foma Gordjejev, Mati in Življenje Klima Samgina ter povesti Trije ljudje in Detinstvo. Napisal je tudi spomine na Tolstoja, ki ga je označil za najbolj zapletenega človeka 19. stoletja.