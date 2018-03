IO OKS ob pomislekih potrdil razvrstitev panog v razrede za razpis FŠO

Ljubljana, 27. marca - Člani izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja (OKS) so obravnavali model in razvrstitev športnih panog v razrede konkurenčnosti za letošnji razpis Fundacije za šport (FŠO), ta bo razdelila sedem milijonov evrov, ter ju po nekaj kritikah in pomislekih potrdili. Nov model za naprej pa bodo začeli pripravljati v kratkem.