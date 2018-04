V pariškem Picassovem muzeju razstava o nastajanju znamenite slike Guernica

Pariz, 2. aprila - V Picassovem muzeju je na ogled razstava z naslovom Guernica, ki so jo posvetili 80. obletnici nastanka znamenite istoimenske slike španskega umetnika Pabla Picassa. Monumentalna slika je na eni strani sinteza štirih desetletij umetnikovega raziskovanja oblik in na drugi popularna ikona. Obenem je protifrankovski in protifašistični simbol.