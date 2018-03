Za obisk Plitviških jezer od aprila dražje vstopnice

Zagreb, 31. marca - V hrvaškem nacionalnem parku Plitviška jezera bodo v poletni sezoni dražje vstopnice. Od 8. aprila do konca junija ter septembra in oktobra bodo morali odrasli za obisk odšteti 150 kun (21 evrov), kar je približno pet evrov več kot doslej. Julija in avgusta bodo vstopnice stale 250 kun (34 evrov), kar je skoraj deset evrov več kot lani.