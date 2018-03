Tudi pri razsejanem raku dojk dobre možnosti zdravljenja

Ljubljana, 27. marca - Rak dojke, če je odkrit dovolj zgodaj, je dobro ozdravljiv, večja je tudi možnost preprečitve, da bi se rak ponovil in prešel v neozdravljivo fazo. A tudi razsejan rak dojke ne pomeni, da medicina bolnici ne more pomagati. Dostopnost do zdravil za raka dojk je v Sloveniji dobra, ženske iz vse Slovenije pa imajo enako možnost zdravljenja.