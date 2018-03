V domnevno praznem sarkofagu našli ostanke mumije

Sydney, 27. marca - Avstralski znanstveniki so našli ostanke mumije v 2500 let starem sarkofagu, za katerega so 150 let domnevali, da je prazen. Sarkofag je stal nedotaknjen v muzeju Univerze v Sydneyju. Ko so ga znanstveniki lani odprli, so njem našli ostanke človeške noge in kosti, poroča britanski BBC. O odkritju so javnost obvestili šele sedaj.