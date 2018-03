Podpisani pogodbi za spodbujanje naložb in turistične dejavnosti madžarske narodnostne skupnosti

Ljubljana, 27. marca - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik pomurske madžarske narodnostne skupnosti Ferenc Horvath sta danes podpisala pogodbi za spodbujanje naložb v gospodarstvu in spodbujanje turističnih dejavnosti madžarske narodne skupnosti v obdobju do konca 2020. Pogodbi sta vredni nekaj čez 1,6 milijona evrov.