Gospodarsko razpoloženje v območju z evrom in EU marca slabše

Bruselj, 27. marca - Gospodarsko razpoloženje v območju evra in EU se je marca poslabšalo. Kazalnik zaupanja v gospodarstvo (ESI) se je na mesečni ravni v območju evra znižal za 1,6 točke na 112,6 točke, v EU pa za 1,9 točke na 112,5 točke. "Čeprav gre za tretji zaporedni padec, pa so ravni še vedno visoke," so danes zapisali na Evropski komisiji.