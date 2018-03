V Italiji prijeli domnevnega pripadnika Islamske države

Rim, 27. marca - Na jugu Italije so danes prijeli domnevnega pripadnika skrajne skupine Islamska država (IS). Kot je sporočila policija, so v kraju Foggia v Apuliji prijeli vodjo islamskega kulturnega centra, ki mu med drugim očitajo razpečevanje islamske propagande na svetovnem spletu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.