Ajax suspendiral Younesa do konca sezone

Amsterdam, 27. marca - Nizozemski nogometni prvoligaš Ajax Amsterdam je podaljšal kazen nemškemu vezistu Aminu Younesu in ga suspendiral kar do konca sezone, so zapisali na spletni strani nizozemskega kluba. Štiriindvajsetletnik si je sprva prislužil 14-dnevni suspenz, ker ni želel vstopiti v igro kot menjava na tekmi proti Heerenveenu, zdaj pa nanj ne računajo več.