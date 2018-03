V Brežicah 22-letnik z nožem napadel očeta in sina

Brežice, 27. marca - V stanovanju v enem od blokov v Brežicah je v soboto prišlo do spora, v katerem je 22-letni osumljenec z nožem napadel in poškodoval 22-letnega in 51-letnega moškega. Po poročanju Slovenskih novic sta bili žrtvi napada krški tožilec Bogdan Matjašič in njegov sin. Napadalcu so policisti odvzeli prostost, so sporočili s PU Novo mesto.